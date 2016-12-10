Silikon Vadisi'ndeki teknoloji firmalarından birinde çalışan Keith, yalnızca bir gecede zengin oldu. Bir daha çalışmasına gerek olmadığından emindi. Bir gecede onlarca milyon dolar kazanan Keith, bunun hayat değiştiren bir miktar olduğunu söyledi. Bu ona hepimizin hayal ettiği finansal dayanağı sağladı. İlk başta çalışmaya devam etti ancak bir süre sonra çalışmayı bıraktı. 1 sene boyunca dünyayı gezip para harcadı fakat bir süre sonra hayattan keyif almanın zor olduğunu söyledi. Çoğu insan gibi Keith (soyadını kendi kişisel geçmişindeki olaylar yüzünden kullanılmasını istemiyor) sadece para kazanmak için çalıştığına inanıyordu. Ancak yanılıyordu. Onca birikimine rağmen, tüm hayatını idare edebilecek parası olmasına rağmen, Keith başka bir iş aramaya başladı. "Yalnızca mutsuz hissettim, hayatımın bir anlamı yoktu. İnsanlarla iletişimim git gide azalıyordu." diyen Keith, şimdilerinde 30'lu yaşlarında.

"Çalışmak paradan çok daha ötede bir neden"

Şimdi tekrar işine dönen Keith, çalışmadığı zamanlara oranla daha mutlu. Birden zengin olmanın özgürlüğe bir bilet olduğunu düşünebilirsiniz, bir daha hiç para düşünmeden, tüm dünya senin ayaklarının altında olacak. Belki çok değerli bir konunun savunucusu olacaksınız belki de bir spor dalına heves edeceksiniz ama çalışmak? Tabi ki hayır. Ancak zengin olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sayısı düşündüğünüzden fazla.

Para ve meslek tatmini

Fakat görünen o ki birden zengin olan kişi çalıştığı yerin sahibi olmasa da burada çalışmaya devam ediyor. Bunun nedeni, aldıkları ücret ve mesleki tatmin arasındaki bağın çok zayıf olması olabilir. Florida Üniversitesi analizcisi Timothy Jodge ve diğer araştırmacılara göre bazı insanlarda uzun sürede, düşük ücretle mesleki tatmin yapmak ve insanlarla iletişime geçmek çoğu insan için lider olmaktan daha önemli. İsralli terapist Jamei Traeger-Muney'e göre çoğumuz işlerimizi çok zengin olduğumuz halde bize kabul edilmişlik kazandırdığı için bırakamıyoruz. Hastalarının %98inin finansal açıdan iyi bir konuma geldikten sonra bile çalışmaya devam ettiğini belirten Jamei bunun onlar için çok gerekli bir alışkanlık olduğunu söyledi ve ekledi: "Para, çalışmamızda sadece çok küçük bir ayrıntı, çalışmanın asıl nedeni ise kişinin buna alışması ve bıraktığında burasının boş kalacağı duygusu."

Sosyal statü kaybolduğunda

Çalışmaya devam etmenin daha çok egoistik bir nedeni daha var: Statü. Kopenhag Üniversitesi profesörü Brooke Harrington bu olayı "Çok zengin olduğunuzu toplumun üst konumunda olduğunuzu düşünün, bir süre sonra size "Ne iş yapıyorsun?" diye sorulduğunda buna cevap veremeceyeksiniz." şeklinde açıklıyor ve ekliyor: "Bir iş sahibi olmadığımız zaman toplum içindeki statümüzü kaybederiz."

Bir his kaybı

Jamei Traeger-Muney: "Birden zengin olmanın insan üzerinde olumsuz duygusal etkileri olabilir. İşinizi bırakın ve birkaç ay içinde kendinizi depresyonda bulabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kendi hedeflerinizi yeniden belirlemelisiniz. Finansal açıdan özgürlüğüne genç yaşta ulaşan bireyler işlerini bırakma konusunda daha meyilli görünüyor." şeklinde açıklıyor. Eğer birden zengin olursanız Jamei size bir sonraki seneye kadar kendinize yeni sosyal ve iş ile alakalı hedefler bulmanızı öneriyor.

Keith'e göre çalışmaya devam etmek onun hayatına bir anlam ve bütünlük kazandırdı. Kariyerinin yolunda kalmak ona sorumluluk kazandırabilirken, gezmek, arkadaşlarıyla zaman geçirmenin kazandırmayacağını söylüyor. Tabi ki büyük ve zorlu işler gelince işi bırakmak istiyor ve arkadaşlarına göre terfiye daha az ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: BBC, Çeviri: Ömer Faruk Ekinci / Türkiye Gazetesi