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Zenit maçı biletleri satışa çıktı

7Days Eurocup 10. haftasında oynanacak TOFAŞ-Zenit St. Petersburg maçının biletleri satışa çıktı.

Zenit maçı biletleri satışa çıktı

24 Aralık 2017 15:17

7Days EuroCup D Grubu 10. hafta maçında Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg’u konuk edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nda bu maçın biletleri satışa çıktı. Asvel deplasmanında aldığı yenilgi sonrası TOP 16 için tüm umutlarını Zenit maçına bırakan mavi-yeşilliler, ilk maçta Rusya’da 84-82 mağlup olduğu rakibini taraftarı önünde en az 3 sayı farkla devirmeye çalışacak. 26 Aralık Salı günü saat 20.00’de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadelenin biletleri online satışa sunulurken, karşılaşmanın salon gişesinden bilet satışına maç günü saat 15.30’da başlanacak.

Bilet fiyatları şu şekilde: 

"VIP 1 - 50.00 TL, VIP 2 - 40.00 TL, Çekme Tribün - 40.00 TL, Normal Tribün - 20.00 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20.00 TL." 

Etiketler: Zenit

 

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