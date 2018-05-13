Zergan Deresi taştı, köyü su bastı

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Ekinlik köyünü bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Zergan Deresi’nin taşması sonucu su bastı. Köy göle dönerken su altında kalan bir kümeste 5 tavuk telef oldu. Köyde oturan vatandaşlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri köye geldi. Köyde elektrikler kesik olduğu için ekipler suyu tahliye etmekte güçlük çekti. Köylüler köyde bulunan köprünün kapanmasından dolayı suyun yatağından çıktığını ileri sürerek tepkilerini dile getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışların haftasonu da süreceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Selman Güneş