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Zeybekci: AB’den ayrıldığı gün İngiltere’yle serbest ticaret başlıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “İngiltere’nin AB’den ayrıldığı gün Türkiye ile arasında serbest ticaret anlaşması gerçekleşecek ve aynı gün yürürlüğe konulacak” dedi.

Zeybekci: ABden ayrıldığı gün İngiltereyle serbest ticaret başlıyor

15 Kasım 2016 13:09

Türk ihracatçıları ile Bakanlar ve Başbakan Binali Yıldırım’ı bir araya getirecek TİM İhracat Zirvesi 2016 başladı. Zirvenin açılışında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanı sıra TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeyebeci çok önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, . Zeybekci, İngiltere’nin Brexit sürecine değinerek “Brexit’i öngördük. İngiltere’nin AB’den ayrıldığı gün Türkiye ile arasında serbest ticaret anlaşması gerçekleşecek ve aynı gün yürürlüğe konulacak” dedi. AB’nin İngiltere ile yollarını ayırsa bile Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesini 2017’nin Ocak ayı itibariyle resmi olarak başlatacağını bildiren Zeybekci “Şuan itibariyle teknik olarak görüşmelerimiz sürüyor. Etki değerlendirme raporlarımızı çıkardık. Yetki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl Türkiye ihracatın yüzde 48,5’ini yaptığı toplam ticaretin yüzde 44-45 ini yaptığı AB ile ekonomik anlamda tam bir entegrasyon için Gümrük Birliği’nin güncellenmesini için çok kısa bir sürede tamamlamayı hedefledik” şeklinde konuştu.

"KURLA İLGİLİ ENDİŞE EDECEK BİR ŞEY YOK"

İhracatçılara seslenen Zeybekci “Biz artık dış ticarette ihracatın ithalatın karşılama oranını bire bir seviyesine getirmek için şuanda evet yüzde 90’lar seviyesindeyiz bu da bir başarı ama bunu bire bir seviyesine getirmek hatta artı vermek için, ihracatımızı 143 milyarlardan 200 milyarlara çıkarmak için ne istiyorsunuz onu söyleyin” dedi. Kurla ilgili endişe etmeye gerek olmadığını belirten Zeybekci, “Türkiye’nin borçları itibariyle speküle edilmesini gerektirecek hiçbir şey yoktur. Bunu net söylüyorum. Gelecek dönemle ilgili Türkiye olarak çok proaktif bir siyas ve dış ekonomik ilişkiler içindeyiz” şeklinde konuştu. Zeybekci2nin konuşmasının ardından 2016 yılının en başarılı ihracatçılarına da ödüllendirildi.

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM İhracat Zirvesi


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