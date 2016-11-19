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Zeybekci: AK Parti, CHP ve MHP ortak yol bulmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açılış, temel atma ve ziyaret programları dolayısıyla geldiği Aydın’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu görüşmelerinde cinsel istismarla suçların düzenlenmesiyle alakalı yasa tasarısı hakkında görüşlerini açıkladı.

Zeybekci: AK Parti, CHP ve MHP ortak yol bulmalı

19 Kasım 2016 20:11

Meselenin ‘tecavüzcülerin affediliyor’ şeklinde algılanmasının konuya 180 derece ters bir bakış açısı olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, “İnsanlık dışı suçlara sonuna kadar karşıyız. Bunun hesabı da mutlaka sorulmalıdır. Fakat ortada bir sorun var. Bu sorunu da görmemezlikten gelemeyiz” dedi.

Aydın programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi’ndeki açılış ve temel atma programlarının ardından Aydın Valiliği ve Ak Parti Aydın İl Başkanlığı’na ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Küçük yaşta evlenip cezaevine girenlerle ilgili yasa tasarısı ile ilgili soruya “Cinsel istismar tecavüz gibi insanlık dışı suçların sonuna kadar karşıyız. Bunun hesabı mutlaka sonuna kadar sorulmalı, haklı bulmuyorum asla. Bunu düşünürken ilk aklıma gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun evlenmesi gelenekler görenekler olabilir. Bu konuda esas sorulması gereken bir varsa ailesine sorulması lazım. Düğünler dernekler bütün köy herkes düğünde. Esas aileye sormak lazım yani karşı kesime” diye konuştu.

Gelişme çağındaki bir çocuğun reşit oluncaya hatta 20 yaşına kadar evlendirilmesine sıcak bakmadıklarını ancak mevcut sorunun da çözülmesi gerektiğini ifade eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açıklamasının devamında “Daha gelişme çağındaki bir çocuğun ki 20 yaşına kadar gelişme çağıdır 18 yaşı da reşit yaşıdır. Hukuk anlamında kendi başına imza atabilir. 18 yaşından önceki her şey de bence olmamalıdır. Ama bunun da sağlıklı bir şekilde tartışabilecek medeni olgu olması lazım. Şu anda ortada bir sorun var. Bunu ‘yok’ dediğimiz zaman yok olmuyor. Bu sorunu çözmek ama dediğim gibi küçük yaşta evlenen sorunu diye bakarsak daha makul ve mantıklı düşünürüz. Ama ‘Cinsel istismarcılar’ diye 180 derece karşı tarafından bakarsak farklı şekilde görürüz. Siyaset bunu çözme sanatıdır. Böyle hassas konularda, insani konularda da tüm siyasi partiler bir araya gelebilmeli sağlıklı bir şekilde tartışabilmeli ve çözüm üretebilmelidir. Çözümsüzlüğü milletin huzuruna getirip de kavga alışkanlıkları ve kavga sanatı ile bunu siyaset yapmaya çalışmak artık ilkelliktir. Bundan vazgeçilmeli. Başbakanımızın talimatı son derece önemli AK Partiye bu işin başındaki Adalet Bakanı ve ilgili arkadaşlara vermiş olduğu talimat son derece önemlidir. Bunu tekrar AK Parti, CHP ve MHP istişare etmeli ortak yol bulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: ak parti, CHP ve MHP ortak yol bulmalı, Zeybekci


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