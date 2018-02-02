Zeybekci: 'CHP millete muhalif'

Osmaniye’de bir dizi programlara katılan Bakan Zeybekçi, Ankara’ya gitmeden önce Adana AK Parti Teşkilatı’nı ziyaret etti. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Zeybekçi, burada yaptığı konuşmada, dünyanın haritasının yeniden çizildiğinden ancak bazı vesayet odaklarının bu haritada Türkiye’ye yer vermemeye çalıştığından bahsetti.

“Türkiye iflasa gelmişti”

Zeybekci, Türkiye’nin 2002 öncesi yüzde 7 bin faizleri gördüğünü anlatarak, daha sonra şunları kaydetti:

“2002’nin 3 Kasım tarihiyle artık yüzde 7 bin faizler bitti. Borç alma dönemleri bitti. Türkiye’nin bankalarının kapatılarak el konması, kamu bankalarının satılması dönemi bitti. Bir gece de 46 milyar dolarını alıp gittiler bu milletin. Yüzde 300-500’ler havada uçuştu. 7 bin faizler bitti. 100 liralık toplanan verginin 87 lirasını faiz ödedi bu millet. Onun için AK Parti 16 Nisan referandumuyla koalisyon mantığını ortadan kaldırdı. 33 yaşında kadınlar, 35 yaşında erkekler emekli oluyordu, Türkiye iflasa geldi. Artık ama bütün bu ihtimaller ortadan kalktı.”

“Her şey planlanan sonuçtur”

AK Parti iktidarında Türkiye’nin ekonomik anlamda rekorlar kırdığını söyleyen Nihat Zeybekci, “Sadece 2017 yılında vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri 2016’ya göre 81 arttı. Bu yatırım demek. Türkiye gemisi o kadar büyük bir gemi haline dönüştü ki artık öyle ufak tefek dalgalardan etkilenmez hale geldi. Bunların hiçbirisi de tesadüf değildir. Büyümemiz, ihracatımız ve her şey planlanan sonuçtur” diye konuştu.

“Ekonomi için anlamlı bir operasyon”

Afrin’deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye pozitif etkileri olduğunu anlatan Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Afrin’de Türkiye kendi milli malzemelerini kullanıyor. Birçoğu da özel sektör üretimi. Yatırımların en çok sıkıntı çektiği şey terör, belirsizlik. Güneyde oluşturulmaya çalışan bu terör halkasını Türkiye işte ortadan kaldıracak. Tehlike ortadan kalktığından dolayı ekonomi için iyidir bu operasyon” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu’nun peşinden koşulacak”

Ayrıca Bakan Zeybekci, 2018 yılında Türkiye’nin her kulvarda rekor kıracağını ve yüz milyarlarca TL’lik yatırımın yapılacağını anlattı. Türkiye’nin kişi başı milli gelirinin 15 bin dolar olduğunda farklı bir ülke haline gelineceğini kaydeden Zeybekci, “Milli gelirimiz 15 bin doları geçtiği zamanda çok farklı bir ülke olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu için bu coğrafya peşinden koşacak. Şuanda Türkiye’de tatil yapmak, mülk almak övünülen bir şey. 2017 ve 2018 yeniden şahlandığı yılların başlangıcı olacak” açıklamasını yaptı.

“CHP AK Parti’ye muhalif değil”

CHP’ye de sert sözlerle yüklenen Zeybekci, CHP’nin AK Parti’ye muhalif olmadığını söyleyerek şunları kaydetti: “CHP bize, ‘Dünyanın en muhteşem, en doğru, en başarılı işlerini yapsanız da sizi tebrik etmeyeceğiz, doğru yaptınız demeyeceğiz’ dedi. Çünkü bunlar bize muhalif değil. Bugün ana muhalefet partisi AK Parti’ye muhalif değil. Bunlar millete muhalif. 1956 yılında Necip Fazıl Kısakürek’in bir dergide söylediği söz var açıp bakın, ‘Bugün bizim muhalefet, iktidarı düşürmek için vatanı düşürmeye bile razıdır’ der. O dönemde muhalefet CHP, şimdi de CHP. Değişen bir şey yok.”

Öte yandan Bakan Zeybekci, narenciye için ton başına 50 TL destek verileceğinin müjdesini verdi.

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından Ankara’ya gitmek için parti binasından ayrıldı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay