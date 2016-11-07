Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile İran arasında varılan 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Denizli’de değerlendirdi. İlk olarak Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile baş başa görüştüklerini belirten Zeybekci, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Vaizi'nin ardından Madenler ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ve Yol ve Şehircilik Bakanı Ahmed Ahundi ile bir araya geldiklerini söyledi. İkili ve heyetler arasındaki görüşmelerin faydalı geçtiğini belirten Zeybekci, ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’ listesindeki ticaretin yüzde 34 arttığını, bu listedeki ürünlerin 200'e çıkarma hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci "Sivil toplum kuruluşlarımız ve milletvekillerimizle beraber İran’a gittik. Çok faydalı görüşmeler oldu. Orada biten Türk Ticaret Merkezini yerinde inceledik. Yıl sonuna kadar, atılması gereken atımlar üzerinde belirli bir listede mutabakata vardık, bir yol haritası çizdik. Sonrasında 2017 yılı ile ilgili bazı mutabakatlarımız oldu. İran ile 2015’in birinci ayında devreye giren ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’nda her iki ülke olarak ihracatımızı arttırdık. Toplamda ihracatımızda düşüş var ama bu sene içinde ‘Tercihli Ticaret Anlaşması’ listesindeki ürünlerde, dış ticaretimiz arttı. Dolayısıyla doğru iş yapmışız. Bu listeyi çoğaltmamız lazım, genişletmemiz lazım. Rakamını arttırmamız lazım. Onun üzerine mutabakata vardık. Bu anlaşmayı 2017'den önce imzalayacağız" açıklamasında bulundu.

"2017 yılında İran ile ticaretimiz de genel itibariyle ortalamanın üzerine çıkması da çok büyük bir ihtimaldir"

13 ülkede kurulacak ‘Türk Ticaret Merkezi’nin ilkinin İran’a açılmasının önemli olduğunu belirten Zeybekci, iki ülke arasında hedeflenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmine bir an önce ulaşılabileceğini, Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) iki başkanı olarak bir araya gelmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

İran'da Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ile de görüşen Bakan Zeybekci, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminde Türkiye'nin yanında olan İran yönetimine teşekkür etti. Zeybekci, değerlendirmesini şu sözlerle bitirdi:

"Hedefimiz bir an önce 30 milyar dolara ulaşmak ama şu anda 10 milyar dolarda olduğumuzu da unutmayalım. Tabi ki, 16 milyar dolarlardan buraya, geriye geldik. Son dönemlerdeki enerji fiyatlarındaki düşme, buna bağlı olarak ülkelerin satın alma gücünün düşmesi, buna etki ediyor. Ama 2017 yılında İran ile ticaretimiz de genel itibariyle ortalamanın üzerine çıkması da çok büyük bir ihtimaldir."

Medeni Topaloğlu