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Zeybekci: 'Serbest ticaret anlaşmasının kapsamı bizce dar'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 3'üncü Dönem Toplantısı imza töreninde, Türkiye-Bosna Hersek, Türkiye-Sırbistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamının dar olduğunu söyleyerek, “Bunu en kısa sürede gerçekleştirmek için mutabakata vardık” dedi.

Zeybekci: Serbest ticaret anlaşmasının kapsamı bizce dar

26 Ekim 2016 13:18

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi 3. Dönem Toplantısı imza törenine katıldı. Bakan Zeybekci, bugün çok önemli üçlü görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bugün, Türkiye'nin sağladığı imkanlarla, İstanbul'da Bosna Hersek ve Sırbistan ortak ticaret ofisi resmi olarak açılıyor. Bunun sadece sembolik olarak değil, teknik ve fiili olarak son derece önemli görevler yapacağına inanıyorum" dedi.

Serbest ticaret anlaşmamızın biran önce en geniş hale getirilerek güncellenmesi konusunda konuştuklarını açıklayan Bakan Zeybekci, "Çünkü şu anda aramızdaki, Türkiye-Bosna hersek, Türkiye-Sırbistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamı bizce dar. Bunun genişletilmesi, Türk yatırımlarının Bosna ve Sırbistan'da artması için son derece önemli. Bunu en kısa sürede gerçekleştirmek için mutabakata vardık. Mümkünse 2017 yılında bitirmek istiyoruz. Ayrıca yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmaları her iki ülke ile de var. Bunun da bugünün şartlarına uygun hale getirilerek, güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Zeybekci sözlerini şöyle tamamladı: "Bosna Hersek ile Sırbistan arasında lojistik anlamında bağlantıda son derece önemli olan karayolu ve demiryolu ulaştırmada bir projenin adını derhal koyup, teknik çalışmalarını başlatıp, bir an önce süreci hızlandıralım. Türkiye olarak biz de bu projelerin yapımı ve finansmanında aktif rol oynamayı kabul ediyoruz".

Ali Canberk Özbuğutu 
 

Etiketler: Nihat Zeybekci


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