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Zeybekci’den Alman devlet bankalarının Türkiye’ye finansmanı kısacağı iddialarına ilişkin açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeybekci, Alman devlet bankalarının Türkiye’ye finansmanı kısacağı iddialarına ilişkin konuştu. Zeybekci, dolar ve euroda yaşanan yükselişlerin de spekülatif olduğunu söyleyerek artışları ‘geçici’ olarak niteledi.

Zeybekciden Alman devlet bankalarının Türkiyeye finansmanı kısacağı iddialarına ilişkin açıklama

26 Ekim 2017 12:50

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) tarafından düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumuna katıldı. Bakan Zeybekci, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci Alman devlet bankalarının Türkiye’ye finansmanı kısacağına yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Zeybekci, “Bunların tamamen asılsız haberler olduğunu, ilgili kurumlar Türkiye ile ilgili böyle bir kararın olmadığını açıklıyorlar. Dolayısıyla bazı hareketli zaman dilimlerinde hep söylediğimiz spekülatörlerin bunu kullanmak için oluşturduklarına şahit oluyoruz. Biz son 3-4 yılda bu tarz spekülatif hareketlere karşı yatırımcıların, Türkiye’deki iş çevrelerinin dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz” dedi.

“Dolar ve eurodaki yükseliş spekülatif”

Türkiye’nin gerek özel sektör gerekse kamu anlamında kısa vadeli mükellefiyetleri yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmadığını dile getiren Zeybekci, döviz kurlarında yaşanan yükselişlerin spekülatif ve geçici olduğunu söyledi. Zeybekci: “ Yakın gelecekte de böyle bir problem asla olmayacaktır. Diğer taraftan gerek AB gerek OECD gerekse G20 ülkeleri kiminle kıyaslarsanız kıyaslayın kamu borçlarının milli gelire oranına baktığımızda da bunun ne kadar iyi bir seviyede olduğunu görürüz. Dolayısıyla Türkiye’nin spekülasyonlara bedel ödemesini kabul edilebilir bulmuyorum. Onun için de bunların hepsini spekülatörlerin çıkardığı geçici etkiler olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Canberk Özbuğutu - Rıfat Fırat

 

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