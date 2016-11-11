Ekonomi Bakanı Zeybekci bugün açıklanan cari açık rakamlarını değerlendirdi. Bakan Zeybekci, 2016'nın ilk 9 ayında cari açığın yüzde 1 artarak 24,8 milyar dolar olduğunu, 12 aylık cari açığın ise aynı dönem itibariyle 32,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Zeybekci, "Bizim için asıl olan, dış ticaret açığımızdaki azalışı kalıcı hale getirip cari açığı çok daha düşük seviyelere indirmektir.Bunu yaparken dış kaynak ihtiyacımızı azaltıcı ve iç tasarruflarımızı artırıcı reformlarımız en etkili araçlarımız olacak.

Hizmet ticaretinde bu yılın genelinde söz konusu olan durum, sektörel elde ettiğimiz gelirleri de azaltıyor. Bilhassa turizm sektörümüzde beraber hizmet gelirlerimizi önümüzdeki yıl yeniden artışa geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

2015'in ilk üç çeyreğinde Türkiye'den 11,5 milyar dolar net portföy yatırımı çıkarken, bu yıl aynı dönemde 8,7 milyar dolar net giriş olduğunu kaydeden Zeybekci, daha fazla yabancı yatırım çekmek için iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren, yatırım ortamını iyileştiren reformlarımızı sürdüreceklerini vurguladı.