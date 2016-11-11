Diğer
Kategoriler

Zeybekci'den cari açık değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Zeybekci bugün açıklanan cari açık rakamlarını değerlendirdi. Bakan Zeybekci, daha fazla yabancı yatırım çekmek için iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren, yatırım ortamını iyileştiren reformlarımızı sürdüreceklerini vurguladı.

Zeybekciden cari açık değerlendirmesi

11 Kasım 2016 14:52

Ekonomi Bakanı Zeybekci bugün açıklanan cari açık rakamlarını değerlendirdi. Bakan Zeybekci, 2016'nın ilk 9 ayında cari açığın yüzde 1 artarak 24,8 milyar dolar olduğunu, 12 aylık cari açığın ise aynı dönem itibariyle 32,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Zeybekci, "Bizim için asıl olan, dış ticaret açığımızdaki azalışı kalıcı hale getirip cari açığı çok daha düşük seviyelere indirmektir.Bunu yaparken dış kaynak ihtiyacımızı azaltıcı ve iç tasarruflarımızı artırıcı reformlarımız en etkili araçlarımız olacak.

Hizmet ticaretinde bu yılın genelinde söz konusu olan durum, sektörel elde ettiğimiz gelirleri de azaltıyor. Bilhassa turizm sektörümüzde beraber hizmet gelirlerimizi önümüzdeki yıl yeniden artışa geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

2015'in ilk üç çeyreğinde Türkiye'den 11,5 milyar dolar net portföy yatırımı çıkarken, bu yıl aynı dönemde 8,7 milyar dolar net giriş olduğunu kaydeden Zeybekci, daha fazla yabancı yatırım çekmek için iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren, yatırım ortamını iyileştiren reformlarımızı sürdüreceklerini vurguladı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!