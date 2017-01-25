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Zeynel Bey Türbesi 2 kilometre uzağa taşınacak

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yapımı devam eden Ilısu Baraj sularının altında kalmaması için 2 kilometre uzağa taşınacak. Türbe, Türkiye’de bütün olarak taşınan ilk tarihi eser olacak.

Zeynel Bey Türbesi 2 kilometre uzağa taşınacak

25 Ocak 2017 13:32
Zeynel Bey Türbesi 2 kilometre uzağa taşınacak - Tıkla İzle

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey'in 650 yıllık türbesinin, yapımı devam eden Ilısu Baraj sularının altında kalmaması için Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türbenin taşınma ihalesini 16 milyon TL’ye alan Hollanda firması, 52 kişilik ekiple çalışmalarına başladı. Türbe lastik tekerlekli SPM-T adlı araçla bulunduğu yerden 90 santimetre kaldırılarak, iki kilometre mesafedeki yeni yerine taşınacak. Taşıma işleminin mart ayı sonu ya da nisan ayı başına kadar tamamlanması planlanıyor. 

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, Türkiye’de ilk defa böylesi bir eserin bütün olarak taşınacağına dikkat çekti. eserin bin 100 ton ağırlığında olduğunu vurgulayan Baygüven, “Bugün itibari ile Zeynel Bey Türbesi’nin taşınma noktasında artık sonuna yaklaşılmaktadır. Hollandalı bir firma taşıma işlemini gerçekleştiriyor. Bu firma bu konuda çok tecrübeli. Dünyanın birçok yerinde farklı binalar, farklı tarihi eserler taşımış olan bir firmadır” dedi. 

Taşıma sırasında Türkiye ve dünyanın gözünün Hasankeyf’te olacağını anlatan Kaymakam Baygüven, “Eserden önce denemeler yapılacak. Aynı ağırlıkta bir kütle taşınacak ve test edilecek. Türbenin taşınacağı yer Kültür Parkına yakın olduğu için bu yol güzergahıyla da uğraşıyoruz. İnşallah sağ salim bu güzide eseri yeni yerine taşınır” diye konuştu.  

Mehmet Şükrü Yıldırım
 

Etiketler: Zeynel Bey Türbesi


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