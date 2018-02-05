Zeynep Gül Ene: 'Belarus maçı kolay geçmeyecek'

Belarus ve Estonya ile oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçları öncesinde açıklama yapan A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, takımın kampa moralli başladığını söyledi. Belarus maçının grup liderliği için çok önemli olduğunu belirten Ene, “Son 6 ayda 3 kez oynayıp kazandığımız bir rakip ama uzun oyuncularını getirmemişlerdi son kadrolara. Bu kadroda daha kuvvetli olacaklarını ve maçı daha çok önemseyeceklerini düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. Estonya maçının iç sahada olma avantajıyla daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Hem Belarus hem de bizim takımımız üst düzey başarı yakalamış, basketbol ekolü sağlam takımlar. Daha hazır olan, daha iyi olan ve daha konsantre olanın kazanacağı bir maç. Bizim en iyi halimizle yüzde 100’ümüzü sahaya vereceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Galatasaray’dan Gizem Başaran’ı kadroya dahil ettik”

Takımda 2 sakat oyuncunun olduğunu sözlerine ekleyen Ene, “Kadroya çağırdığımız oyunculardan Hülya’nın geçen Avrupa maçında parmağı kırılmıştı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek ve büyük ihtimalle kadrodan çıkacak. Aynı şekilde Tilbe’nin de kalfında yırtık oluşmuştu. O da hala kulübünde de oynamıyor. O da prosedür gereği sağlık kontrolünden geçecek. Bu iki oyuncunun kadro dışı olma ihtimali çok yüksek. Bu oyuncuların yerine Galatasaray’dan uzun olarak Gizem Başaran’ı kadroya dahil ettik. O da bugün başlayacak antrenmanlara” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın