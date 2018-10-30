Zeynep'ten 4,5 aydır haber alınamıyor

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Zeynep Aslan düzenli olarak tedavi görüp ilaç kullanıyordu. Ailesiyle hastaneye gitmek için evden çıktılar. Hastanenin önünde "su alacağım" diyerek kantine giden ve ortadan kaybolan Aslan'ın ailesi hemen polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri ve ailesi kayıp olan Zeynep Aslan'ı her yerde arıyor.

Gören ve duyan vatandaşların insaniyet namına babası yada abisinin 0536-2329782 - 0534-4083071 numaralı telefonları ya da 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunmaları konusunda yardım istendi.