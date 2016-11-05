Ayvalık Belediyesi’ne ait Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesindeki Zeytin Müzesi’nde düzenlenen panelde, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Murat Küçükçakır moderatörlüğü üstlendi. Panelde; Uluslararası Zeytinyağı Danışmanı İtalyan Antonio Giuseppe Lauro ve Kırklareli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi ve Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Suzan Kantarcı Savaş konuşmacı olarak katıldı.Ayvalık zeytinin Edremit Zeytini çeşidi olduğunu savunan Antonio Giuseppe Lauro, Ayvalık’ın zeytininin birçok yönden Türkiye’nin en kaliteli zeytini olduğunu vurguladı. Zeytinden çıkan yağın, zeytinyağının kalitesini de belirlediğini ifade eden Lauro, dünyada var olan bin 570 çeşit zeytinin bulunduğunu ve her çeşit zeytin ile zeytinleri dallarında taşıyan ağaçların korunması gerektiğinin de altını çizdi.

Panelde; zeytin üreticiliğinin asil bir iş olduğunu kaydeden Edremit Zeytin Üretme İstasyonu Müdürü Murat Küçükçakır ise, “Ayvalık’ta zeytin ağaçları dikine büyür ve her ağaç birbirinden farklıdır. Fotojenik özellikleri olan bir zeytin ağacı türüdür. Yüzlerce yıldır bölge var olan bu zeytin ağaçlarına saygı duymak gerekir” dedi.

Ayvalık’ın siyah zeytinin, Gemlik zeytini kadar uzun ömürlü olmamasına rağmen lezzetli olduğunu savunan Küçükçakır, “Ama Ayvalık’ın siyah zeytinine alışan bir daha bu zeytinden vazgeçemiyor” ifadelerini kullandı.

Panelde, Ayvalık tarihindeki zeytin ve zeytinyağını anlatan Kırklareli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi ve Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Suzan Kantarcı Savaş ise; Balıkesir genelindeki zeytin ağacı varlığının yüzde 17 ile 18 civarının Ayvalık’ta bulunduğunu kaydetti.

Ayvalık’ta 1 milyon 781 bin 485 meyve veren zeytin ağacı varlığının bulunduğunu, 129 bin ağacın ise meyve vermediğini anlatan Suzan Kantarcı Savaş, Ayvalık’a has olan zeytin çeşidinin karakteristik özelliklerinin korunması halinde ülke genelindeki zeytin politikasının belirlenmesine katkı vereceğini de sözlerine ekledi.