Zeytin Dalı Harekatı bitene kadar muhtarlık maaşı almayacak

Yozgat'ın Yenipazar Beldesi'nde ikamet eden Ali Yıldırım Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret ederek Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı 3 bin liralık bağış dekontunu teslim etti. Alemdar köyü muhtarı Cevdet Ortak ise Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı tamamlanıncaya kadar maaş almayacağını belirtip dilekçe ve maaşının Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasını istediği belgeyi Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'a teslim etti.

Türk ordusunun her zaman yanında olduğunu ve Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'ndan zaferle dönüleceğine inandığını belirterek, "Cebimde 3 bin lira vardı. Parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Bağışta bulduğum için çok mutluyum. Ben de askerde olmayı çok isterim. Bu vatan ve bu devlet bizim devletimiz. Vatan için canımı da paramı da malımı da bağışlarım" dedi.

Muhtarlık maaşını bağışladı

Türk ordusunun Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda duygulanıp dua etmekten başka elinden bir şey gelmediğini ifade eden Alemdar köyü muhtarı Cevdet Ortak ise "Muhtarlık maaşımı Afrin operasyonu bitene kadar bağışlıyorum. Türk milleti olarak bol bol dua ediyoruz. Bizim tek değer vereceğimiz bir şey varsa oda vatandır. Devletimizin yanındayız. Her şey vatan için" diye konuştu.

"Vatanın birliği ve bütünlüğü her şeyden önce geliyor"

Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için başlatılan terörle mücadelenin son hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da," Terörle mücadeledeki amaç kahraman ordumuz 10 günden bu yana Afrin'de harekat yapıyor ve bunun devamı olacak. Tabi ordu kahramansa halkta kahraman, halkta kadirşinas. Ali amcamız ve muhtarımız ikisi de bizim hiçbir yönlendirmemiz olmamasına rağmen maaşlarını ve cebindeki parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vatanın birliği ve bütünlüğü her şeyden önde gelmektedir. Ülkemizin güzel insanları devletine milletine böyle sahip çıkmaktadır. Bu da bizim için çok gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir

