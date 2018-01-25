’Zeytin Dalı Harekatı’ hakkında gerçek dışı paylaşım yapan 1 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya hesapları üzerinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' üzerinden gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptıkları iddiasıyla Y.K.Ç, H.B. ve O.G.'yi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve bugün Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişlerdi.

Cumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın Y.K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B. ve O.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Barış Doğan

