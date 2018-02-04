Zeytin Dalı Harekatı şehidinin baba ocağına ateş düştü!



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

NATO Karargahı’nın duvarlarına Türk Bayrakları asıldı

Öte yandan Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı. İddiaya göre, NATO Karargahı'nın Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları'nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

Sinan Yeniçeri