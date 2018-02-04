Diğer
Kategoriler

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin baba ocağına ateş düştü!

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde gerçekleşen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş askerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekatı şehidinin baba ocağına ateş düştü!

04 Şubat 2018 07:07


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

NATO Karargahı’nın duvarlarına Türk Bayrakları asıldı

Öte yandan Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı. İddiaya göre, NATO Karargahı'nın Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları'nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istedi. 

Sinan Yeniçeri 

Etiketler: afrin, baba ocağı, şehit, tsk, Zeytin Dalı Harekatı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç