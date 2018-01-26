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Zeytin Dalı Harekatı'nda flaş gelişme! TSK bombardımana başladı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedeflere yönelik hava bombardımanına başladı.

Zeytin Dalı Harekatında flaş gelişme! TSK bombardımana başladı...

26 Ocak 2018 10:56

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