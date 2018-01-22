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Zeytin Dalı Harekatı’nda ilk şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatında ilk şehit

22 Ocak 2018 23:06

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. 

 Zeytin Dalı Harekatı şehidinin cenazesi Gaziantep'e getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerin cenazesi, Gaziantep'e getirildi. 

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu. Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis'ten Gaziantep'teki Adli Tıp Kurumuna getirildi. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: şehit, Zeytin Dalı Harekatı

 

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