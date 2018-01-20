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Zeytin Dalı Harekatında sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” ile Suriye’nin Afrin bölgesinden açılan ateşe anında karşılık verilirken, uçak savar mermisi köye isabet etmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye Özgür Suriye Ordusu askerlerinin sevkıyatı sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatında sevkiyat sürüyor

20 Ocak 2018 20:53

Suriye sınırındaki Kilis’te konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı karakollardan fırtına obüs, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile Afrin’deki PKK/PYD hedefleri kara birlikleri tarafından vuruluyor.

Türk Hava Kuvvetleri de savaş uçakları tarafından tespit edilen hedefleri vururken, Gülbaba Hudut Taburuna bağlı Darmık Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Askerlerin anında karşılık vermesi sonucu kısa süreli çatışma yaşandı. Bu esnada Gülbaba köyünde bir evin çatısına uçaksavar mermisi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Afrin sınır hattında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Özgür Suriye Ordusu askerleri ile araç ve gereçlerinin sevkiyatları sürüyor 

Mehmet Ali Dağ
 

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri

 

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