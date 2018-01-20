Zeytin Dalı Harekatında sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki Kilis’te konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı karakollardan fırtına obüs, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile Afrin’deki PKK/PYD hedefleri kara birlikleri tarafından vuruluyor.

Türk Hava Kuvvetleri de savaş uçakları tarafından tespit edilen hedefleri vururken, Gülbaba Hudut Taburuna bağlı Darmık Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Askerlerin anında karşılık vermesi sonucu kısa süreli çatışma yaşandı. Bu esnada Gülbaba köyünde bir evin çatısına uçaksavar mermisi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Afrin sınır hattında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden Özgür Suriye Ordusu askerleri ile araç ve gereçlerinin sevkiyatları sürüyor

Mehmet Ali Dağ

