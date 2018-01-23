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  • Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu | Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu | Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatında Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu | Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

23 Ocak 2018 19:17

 Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı’ operasyonunda şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın evinde hüzün hakim. 

Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın acı haberi Kayseri’de yaşayan ailesine verildi. Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi'nde bulunan Evren apartmanında oturan şehidin eşi Birgül Muratdağı acı haberle yıkıldı. Şehit Muratdağı'nın geçtiğimiz yaz evlendiği bildirildi. Şehidin bina sakinlerinden Ethem Akbul, "Şehidimizle 1 ay önce konuşmuştum. Bana yakıt parası getirmişti. Çok mazlum ve sessiz bir çocuktu" dedi.
Öte yandan, şehidin baba evininin önünde sağlık ekipleri bekletiliyor. 

Ali Göç - Muhammed Kısır-Şeref Kahraman
 

 

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