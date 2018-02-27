Zeytin Dalı'nda ikinci aşama

Afrin'deki Bülbül ve Raco bölgesinin birleşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ilerleyişi devam ediyor. Afrin'i kuşatmaya devam eden Mehmetçik'e Jandarma (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri de destek vermek için bölgeye gönderildi. Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan özel timler, Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin kırsalına girdi. Sokak çatışmalarında tecrübeli olan özel timlerin, teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimlerini engelleyip, 'meskun mahal' operasyonlarına katılacağı belirtildi. JÖH ve PÖH'e köy korucuları da eşlik etti.

HEDEF RACO VE CİNDERES

Hükûmet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, JÖH ve PÖH'ün Afrin'e girmesiyle ilgili "özel harekâtın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için hazırlık" dedi. Özel birliklerin ilk operasyon düzenleyeceği yerin, Afrin merkezinden sonraki en büyük belde olan Cinderes ve Raco bulunuyor. Çatışmalar başlamadan önce 14 bin kişinin yaşadığı Cinderes'te şu an 3-4 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Raco'nun nüfusu ise çatışmalardan önce 4 bin civarındaydı.

4'TE 1'İ TAMAMLANDI

Türk savaş uçakları batı cephesindeki Raco ve Şeyh Hadid'de gece saatlerinde terör mevzilerini yerle bir ederken 38'inci gününe giren harekâtta dün üç köy daha alındı; Karmanluk, Yukarı Sinara ve Aşağı Sinara. 58’i sağ olmak üzere 2059 teröristin etkisiz hâle getirildiği harekâtın 38. gününde, 537 kilometrekarelik alan kurtarıldı. Afrin'in yüzde 23'üne tekabül eden bölgede 87'si köy olmak üzere 114 stratejik nokta temizlendi.

KOMUTANLAR SINIRDA

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar Hatay'daki sınır birliklerini denetledi. Akar ve beraberindeki komutanlar uzun bir araç konvoyuyla geldikleri Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçesindeki sınır birliklerini denetledi.

Türkiye Gazetesi