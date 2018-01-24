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'Zeytin Dalı'nı tahkir ve tezyif eden iki HDP'li gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden 'Zeytin Dalı' operasyonu tahkir ve tezyif ettikleri iddia edilen HDP Balıkesir İl Yömetini Eş Başkanı B.P. ile HDP Ayvalık ilçe teşkilatı üyesi Ş.K. gözaltına alındı.

Zeytin Dalını tahkir ve tezyif eden iki HDPli gözaltına alındı

24 Ocak 2018 18:03

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, PKK/PYD silahlı terör örgütü ile halen Suriye Afrin bölgesinde gerçekleştirilen "Zeytin Dalı" operasyonunu sosyal medya üzerinden tahkir ve tezyif ettiği tespit edilen iki kişi yakalandı.

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden HDP Balıkesir İl Yönetimi Eş Başkanı B.P. gözaltına alındı. B.P’nin evinde ve müştemilatında arama çalışmaları devam ediyor.
Ayrıca Ayvalık Ali Çetinkaya Mahallesi'nde ikamet eden HDP Balıkesir Ayvalık ilçe teşkilatı üyesi Ş.K. de gözaltına alındı. 

Emrah Elmas
 

 

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