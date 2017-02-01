Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de esnaflık yapan 43 yaşındaki Feran Sönmez, tarlasına gitmek için yola çıktı. Yoldayken, arkadaşına ait tarlada, yabancı iki kişinin ağaçların dibinden çıkan zeytin fidanlarını kestiğini fark eden Sönmez, telefonla arkadaşını arayarak durumu anlattı. Feran Sönmez, arkadaşının haberi olmadığını öğrenince şahısları ikaz etti. Sönmez'in iddiasına göre, aracına binip yoluna devam ederken, bahçeden zeytin fidanı kesen iki kişi kamyonetle yolunu kesti. Sönmez, şahıslardan birinin silahlı olduğunu görünce araçtan inip tabancayı tutmaya çalıştı. Bu sırada diğer şahıs da tüfekle kamyonetten inip Feran Sönmez'e ateş etti.

Sol bacağına iki mermi isabet eden Feran Sönmez, yürüyerek yola çıkmaya çalıştı. İznik yoluna çıktıktan sonra Orhangazi'de görevli polis arkadaşını arayarak yardım istedi. Sivil polis otosuna alınan Sönmez, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Kırmızı odada müdahale edilen Sönmez, ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakın mesafeden ateş edildiği için bacağından ağır yara alan Feran Sönmez'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 CPU 88 plakalı kırmızı renkli kamyonetle olay yerinden İznik istikametine kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İznik'te de ekipler alarma geçti. Şahısların peşine düşen jandarma, İznik sınırlarında arazide saklanırken yakaladığı zanlıları gözaltına aldı.

Kardeş çıktılar

Gözaltına alınan 33 yaşındaki Arif B. ile 32 yaşındaki Ersun B.'nin kardeş olduğu belirlendi. Jandarma şahıslarla birlikte bir adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kamyonetin iki gün önce Orhangazi'de şüpheli olarak görüldüğü ve polis tarafından arandığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Musa Öztürk

