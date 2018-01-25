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Zeytin tarlasında define aradılar

Bursa'da zeytin tarlasında define arayan kimliği belirsiz şahıslar, 2 metre derinliğinde çukur kazdı.

Zeytin tarlasında define aradılar

25 Ocak 2018 16:37

Edinilen bilgiye göre, Furkan Ç. saat 15.00 sıralarında Belediye mezbahane yolu Karataş mevkiindeki zeytin tarlasında 2 metre derinliğindeki çukuru fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kazılan alanda inceleme yaptı. Furkan Ç., "Görünüşe göre tarlada kaçak kazı yapılmış. Durumu hemen polise bildirdim" dedi.
Kaçak kazının yapıldığı noktada definecilerin herhangi bir tarihi esere ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Olay Müze Müdürlüğüne de bildirilirken, geniş çaplı tahkikat başlatıldı. 

Halil Ataş
 

Etiketler: define, zeytin tarlası

 

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