Olay, saat 14.00 sıralarında Aliefendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kara zeytin toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybeden Kara, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek, yaralandı. Acı içinde kıvranan Kara'nın yardımına komşuları yetişerek ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla yaralanan Kara’yı Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Kara’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

