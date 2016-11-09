Bugün saat 15.00 sıralarında, Buca Gaziemir Çevreyolu üstü Seyirtepe Düğün Salonları mevkisindeki ormanlık alanda zeytin toplayan vatandaşlar, bir mağara girişinde yerde yatan hareketsiz birini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, şahsın vücudunun kısmen yandığını ve öldüğünü tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparken kimliği belirlenemeyen şahsın kim olduğunu ve olayın nasıl olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.