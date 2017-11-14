Zeytin yağı nasıl yapılır |Zeytin yağı yapmanın püf noktaları

Adeta bir sağlık iksiri olarak görülen zeytinyağının tarladan fabrikaya serüveni İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Sabah saatlerinde zeytin tayfası denilen zeytin işçilerinin tarlada sırıklar ve dal sarsıcı makineler ile başladığı zeytinin serüveni akşam saatlerinde fabrikanın sıkım makinelerinde son buluyor. Tarlada erkekler silkme işi ile uğraşırken, kadın işçiler ise ağaçların altına tende yerleştirerek, silkilen zeytinleri topluyor. Zeytin üreticileri, hasat sırasında ağaçların asgari zarar görmesi için büyük özen gösteriyor. Birçok çiftçi geleneksel sırık yöntemi yerine sarsıcı ve çırpıcı tarım aletleri ile hasat yapmayı tercih ediyor. Toplanan zeytinler plastik kasalar ile fabrikalara taşınıyor. Burada daha büyük kasalara alınan zeytinler, taşıyıcı sistemler ile önce eziliyor, sonra santifürj yöntemiyle yağ elde ediliyor.

Zeytinin yeşil ve siyah olarak ikiye ayrıldığını ifade eden zeytin üreticisi Ali Baydar, “İlk bir ele el ile tek sıyırma yapıyoruz. İkinci el yine tek sıyırma yapıyoruz. Makineler var. Sarsıcılar var. Bu makineler ile direk sıyırma yapıyoruz. Siyahlarını siyaha ayırıyoruz. Yeşillerini de küplere basıyoruz” dedi.

Zeytin hasadının zor bir iş olduğunu ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Yılmaz Diker, “Sabah 05.30’da zeytinci kalkar, tayfasını alır. Gün ağarması ile birlikte tarlasında olur. Zeytin çiftçisi çok zor şartlarda çalışır. Bugün güneşli bir havada buradayız. Ancak öyle havalar olur ki yağmurda, karda dahi hasat devam eder. Hasat ekip halinde yapılır. Biraz önce gördünüz, şarkılı sözlü bir şekilde hasada devam edilir. Bu işten zevk alan insanlar ile bu işe devam edilir” diye konuştu.

Hasadın 2 ila 4 ay sürebileceğini ifade eden Diker, “Yıl başına kadar, bazen zeytinin çok olduğu zaman üç-dört ay kadar hasat devam edebilir. Ama normalde iki ay sürer” dedi.

Emrah Elmas



