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Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisi karaya oturdu

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunurken batmaya başlayan kuru yük gemisinin karaya oturduğu belirtildi. Hacizli olduğu belirtilen geminin 2014’ten beri bu alanda olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu açıklarında batmaya başlayan kuru yük gemisi karaya oturdu

27 Ocak 2017 19:55
Zeytinburnu açıklarında kuru yük gemisi batmaya başladı - Tıkla İzle

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki "Bereket" adlı kuru yük gemisi akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı. İki bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin batmaya başlaması dolayısıyla olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 1 römorkör ve 2 tahlisiye botu gönderildi.

Büyük bir kısmı batan geminin karaya oturarak durduğu kaydedildi. Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin neden su aldığı henüz belirlenemezken gemi ile ilgili kurtarılma talebinin olmadığı kaydedildi.

Ekipler gemi çevresinde olası bir yakıt veya yabancı maddenin sızarak denizi kirletmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Geminin 2014 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirli olduğu ve borçları nedeniyle de gemi üzerinde haciz kararının bulunduğu öğrenildi. 

Öte yandan ekiplerin önlemleri sürerken bölgeden geçen İstanbul Valisi Vasip Şahin aracından inerek yetkililerden bilgi aldı. Şahin daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

 

Selim Bayraktar

Etiketler: batmaya başladı, kuru yük gemisi, Zeytinburnu açıkları


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