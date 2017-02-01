Zeytinburnu açıklarında Kamboçya bayraklı Tallas isimli gemi bilinmeyen bir nedenden yan yattı. Mürettebattan ölen ya da yaralanan olmazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine gitti. Yan yatan gemiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin çalışmaları ise havadan İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin tahlisiye botları gemiyi kurtarmaya çalışırken, bir botun da geminin daha fazla yan yatmaması için destek sağladığı görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş

