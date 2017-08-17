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Zeytinburnu, İstanbul’un En Değerli 4. İlçesi Oldu

Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da, yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar. Son verilere göre Zeytinburnu, İstanbul'un en değerli 4’üncü ilçesi oldu.

Zeytinburnu, İstanbulun En Değerli 4. İlçesi Oldu

17 Ağustos 2017 09:16

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren TUVIUS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri son araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi. Altun, toplam alanı yaklaşık 5,2 milyar metrekare olan İstanbul'da, yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazileri değerlendiremeye aldıklarını dile getirdi. Arsaların ortalama metrekare değerinin bin 250 lira olduğunu kaydeden Altun, "Yaptığımız araştırmalar sonucu İstanbul'un toplam arsa ve arazi değerini 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olarak belirledik. Biz ortalama 2 trilyon dolar diyoruz. TL’ye çevirdiğimizde ise İstanbul'un toplam arsa ve arazi değeri 7 trilyon lira ediyor." ifadelerini kullandı. 

En Değerli İlçeler Avrupa Yakası’nda

İstanbul'un en değerli ilçelerinin başında Şişli’nin geldiğini, onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in takip ettiğini aktaran Altun, bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değerinin 10 ila 25 bin lira arasında değiştiğini vurguladı. Altun, en değerli ilçelerin Avrupa Yakası’nda olduğunun altını çizerek, bu yakadaki diğer değerli ilçelerin ise Bakırköy ve Güngören olduğunu söyledi. Onları da metrekare değeri 5 bin ila 10 bin lira arasında değişen Bahçelievler, Bayrampaşa, Bağcılar ve Kağıthane takip ediyor.

Avrupa yakasındaki diğer ilçeler hakkında da bilgi veren Altun, “Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sultangazi, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt'ta ortalama arsa ve arazi değerleri 2 bin 500 lira ila 5 bin lira, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde ise bin lira ila 2 bin 500 lira aralığında bulunuyor." dedi.

Anadolu'da Kadıköy, Ataşehir ce Maltepe öne çıkıyor

Anadolu yakasındaki ilçelere de değinen Altun, “Anadolu yakasında başı Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe çekiyor. Bu semtlerin ortalama metrekare değeri 5 ila 10 bin lira arasında değişiyor. Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'da ise toplam arsa ve arazi değeri metrekare başına ortalama 2 bin 500 ila 5 bin lira aralığında değişiyor. Beykoz, Sancaktepe, Tuzla, Suntanbeyli, Pendik ve Çekmeköy'de ise ortalama değer bin ila 2 bin 500 lira arasında bulunuyor.” dedi. 

Etiketler: İstanbul, zeytinburnu


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