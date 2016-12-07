Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Dünya Kenti İstanbul’un Yükselen Değerleri: Zeytinburnu Örneği Paneli" düzenlendi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen panele Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Hepşen, Özyeğin Üniversitesinden Doç. Dr. Işıl Erol ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Dr. Özdemir Sönmez ve Prof. Dr. Emre Alkin katıldı. Prof. Dr. Alkin’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, bağımsız iki araştırma şirketinin yaptığı araştırmaların sonucunda Zeytinburnu ilçesine ait gayrimenkul raporları kamuoyuna açıklandı.

Şirketlerin yaptığı araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre Zeytinburnu’nda gayrimenkul fiyatlarının 5 yılda yüzde 112 değer kazanacağı öngörülüyor. Araştırma sonuçlarının tartışıldığı panelde sahil şeridine sahip lokasyonu, ulaşım ağlarının merkezinde oluşu ve altyapı yatırımlarıyla ön plana çıkan Zeytinburnu’nda büyümenin devam edeceği ve yatırım için olumlu halini artarak devam ettirdiği ifade edildi.

"Buraya yatırım yapan çok kazanacak, burada oturan inşallah çok mutlu olacak"

İlçede yatırım yapmak isteyen vatandaşlara seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "İstanbul gerçekten yatırımcıya kazandıran bir kent ama özelde de Zeyinburnu İstanbul’da en çok kazandıran yer oldu ve olmaya da devam ediyor. Ben bu yönüyle insanlarımızın Zeytinburnu’ndaki yatırımlara biraz kulak kabartmasını arzu ediyorum. Çünkü biz mahcup olmayacağız inşallah böyle umuyorum. Buraya yatırım yapan çok kazanacak, burada oturan inşallah çok mutlu olacak" dedi.

"2018’de Zeytinburnu’nda tramvay hattı yerin altına alınacak"

Tramvayla ulaşımın yerin altından sağlanması hakkında konuşan Başkan Aydın, "Bizim yıllardır düşündüğümüz bir projeydi. Asya Yakası’dan Avrupa Yakası’na gelen büyük su hattı bizim tramvay yolunun altından geçiyordu. Onu değiştirmeyle ilgili bir çalışmayı İSKİ’miz başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’la da görüştük, şuan projeleri tamamlandı gibi. 2018’de Zeytinburnu’nda tramvay hattı yerin altına alınacak. Bulunduğumuz Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinin ve 15 Temmuz Meydanı’nın içerisinden de metro hattı geçecek" diye konuştu.

Panel, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Sonuçlara göre, Zeytinburnu ilçesi genelinde bugün ortalama 3 bin 400 TL olan birim metrekare fiyatı 5 yıl sonra öngörülere göre yüzde 112 artış ile 7 bin 200 TL’ye ulaşacak. Sahil bandında ise 16 bin TL olan rakam, yüzde 108 artış ile 33 bin TL’ye çıkacak.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa



