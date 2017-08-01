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Zeytinburnu’da denize giren yabancı uyruklu şahıs boğuldu

Zeytinburnu sahilinde yüzmek için denize giren ancak bir süre sonra kaybolan Suriye uyruklu genç boğuldu. İhbar üzerine Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri ve DEGAK-4 timleri tarafından gencin cansız bedeni zifiri karanlıkta bulunarak denizden çıkartıldı.

Zeytinburnuda denize giren yabancı uyruklu şahıs boğuldu

01 Ağustos 2017 10:33
Zeytinburnu’da denize giren yabancı uyruklu şahıs boğuldu - Tıkla İzle

Olay, saat 20.05 sıralarında Zeytinburnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde denize gelen Suriye uyruklu Halim İsa (27), yüzmek için denize girdi. Ancak İsa bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Onun sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri gencin cesedinin yerini zifiri karanlıkta belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK)-4 özel timi tarafından gencin cesedi bota çıkartıldı.
Ceset çıkartılmasının ardından sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

 


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