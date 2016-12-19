Zeytinburnu’nda askeri lojmanların önünde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı. Şüpheli davranışlarda bulunan şahıs, bölgedeki askeri ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan paket ekipleri alarma geçirdi. Bölgeyi güvenlik kordonuna alan ekipler, paket üzerinde incelemelerde bulundu. Pakette kıyafetlerin bulunduğunun anlaşılması üzerine güvenlik şeridi kaldırıldı. Bu sırada çevrede hareketli dakikalar yaşanırken, polis ve askeri yetkililerin silahlarıyla tetikte beklediği görüldü. Güvenlik şeridinin kaldırılmasının ardından bölgedeki hareketlilik sona erdi.

Harun Basat