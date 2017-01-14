Zeytinburnu’nda 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökmüştü. Yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybetmiş 17 kişide yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastaneden taburcu olarak evine getirilen Yeter Genç yaşanan o anları anlattı.

Kredi kartı borcunu öğrenmek için banka ATM’sine eşiyle birlikte gittiklerini ve bir anda dumanlar içinde kaldıklarını anlatan Yeter Genç, ‘’Gittim kredi kartı borcu ödeyelim dedim. Ondan sonra ATM’ye taktım kartı. Sonra kartı geri vermedi. Ondan sonra bir baktık k dumanlar içindeyiz, beyimi göremedim. Bağırdım, öldü dedim. Baktın biri orda ‘beyin iyi, korkma’ dedi. Baktım beyimin sesi yok, ayağı kan içindeydi. Beyimi gördükten sonra kendimi kaybettim, sonrasını hatırlanıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir kişi geldi yüzümü yıkadı, çekti gitti. İlk çevredeki vatandaşlar yardımımıza geldi. Gittik bakalım ne kadar kredi kartı borcumuz var, ona göre para ayarlayalım da ödeyelim dedik. Eşim de dedi ki ‘bak bu ay daha bir buçuk milyar borç görünüyor, ödemem lazım, nasıl ödeyeceğim’ dedi. Ondan sonra büyük bir gürültüyle yıkıldı bina altında kaldık. Benim elim ve belim yaralandı. Eşim hastanede ameliyat olacak. ‘’diye konuştu. Eşiyle birlikte çöken binanın enkazı altında kalarak ayağından yaralanan ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ali Seydi Genç’in ise bugün ameliyata alınacağı öğrenildi.

Öte yandan çökme sırasında akaryakıt istasyonun üzerine yangın merdiveninin devrilmesi sonucu orada bulunan çalışanlar, şans eseri yara almadan kurtulurken yapılan dokuz saatlik çalışmanın ardından enkaz dev bir vinç yardımıyla kaldırıldı. Ardından demir merdiven enkazı, demir kesme aletiyle parçalara ayrılarak kaldırıldı. Enkaz altında kalan banka ATM’leri ise kullanılamaz hala geldiği görüldü.

Murat Solak