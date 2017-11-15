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Zeytinburnu’nda üç kişinin kahvehaneye silahla ateş açtığı anlar kamerada

Zeytinburnu’nda kahvehane önünde oturan bir kişiye yapılan silahlı saldır anı kameralara yansıdı. Ateş sonucu yaralanan şahıs kahvehanenin içine kaçması üzerine saldırganlar kahvehaneyi de taradı. Olay da bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Zeytinburnunda üç kişinin kahvehaneye silahla ateş açtığı anlar kamerada

15 Kasım 2017 10:05
Zeytinburnu’nda üç kişinin kahvehaneye silahla ateş açtığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin kahvehane önünde olduğunu öğrenen üç saldırgan kahvehane önüne gelerek talihsiz adama silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralan İlyas isimli şahıs kendisini son bir hamle ile kahvehanenin içerisine doğru attı. Ancak gözü dönmüş saldırganlar bu sefer de rastgele kahvehaneyi taramaya başladı. Bu sırada kahvehane de bulunan Hasan Serdar isimli şahıs da yaralandı. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile çevre de bulunan hastanelere kaldırdı. Olayda soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay da yaralan Hasan Serdar “Biz kahvehanenin önünde misafirimle oturuyorduk. Kapının önüne çıktık bir iki dakika geçmeden silah sesleri duymaya başladık.

Yanımda bulunan arkadaş kahvehanenin içerisine kaçtı önümde ki arkadaş da kendisini korumak için beni itti. Yere düşmüştüm arkamı dönüp baktığım da bir kişinin kahvehanenin içerisine silahla ateş açtığını gördüm. Çok fazla silah sesi vardı aynı anda çok fazla silah kullandılar. Silah sesleri bitmek bilmiyordu bu sesler kesilince eve haber verdim ve hemen hastaneye gittim. Kahvehanenin içerisinde ve dışında çok sayıda boş mermi kovanı vardı” dedi. Yaşanan bu anlar ise çevre de bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Silahlı saldırı anı kamerada

Görüntülerde silahlı üç kişi kahvehaneye yakın bir noktaya geldiğinde silahlarını ayarlıyor ve ateş açarak kahvehaneye doğru koşmaya başlıyor. Kahvehaneyi tarayan şahıslar daha sonra kaçmaya başlıyor ve bu sırada arkalarından koşan bir kişiye de ateş açarak olay yerinden uzaklaşıyor. 

Volkan Kayalar

Etiketler: kahvehane, saldırı, zeytinburnu

 

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