Zeytinde rekolte düşük ancak üreticiler fiyatlardan umutlu

Zeytin hasadının başladığı Saruhanlı'da bu yıl olumsuz hava koşulları dolayısıyla rekoltede yüzde 40 ila 80 arasında bir düşüş yaşanabileceği bildirildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yaptığı açıklamada, üreticilere zeytinlerini kuyuda bekletmelerini önererek, fiyatların yükselmesini beklediklerini söyledi. Okur, "Resmi rakamlara göre Saruhanlı’da 150 bin dekar alanda 1,5 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Geçtiğimiz kış belirli bölgelerde don olayları ve şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçları hasar görmüş, üretimde düşüş yaşanmıştır. Üretici şimdilik fiyattan memnun olsa da rekolte yüzde 40 ve 80 oranında düşük. Benim üreticilerimizden ricam zeytinlerini kuyularda bekletsinler. Kuyularda bekletilen zeytinin fiyatı yükselince üreticiye karlı bir geri dönüş sağlanacaktır" dedi.

Saruhanlı’ya bağlı Koldere Mahallesi'nde zeytin üreticiliği yapan Adnan Erek, bu yılki fiyatların normal seyrettiğini belirterek, rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatların artış göstereceğini söyledi. Geçtiğimiz kış ayında ağaçların don ve şiddetli rüzgara maruz kaldığını kaydeden Erek, bu olumsuzluklara rağmen yine de ortalamanın altında bir fiyat olmadığını zeytin üreticileri olarak umutlu olduklarını sözlerine ekledi. Erek, güncel zeytin fiyatlarıyla ilgili olarak, "Uslu olarak bilinen zeytin şu an 3,50 TL, domat zeytini ise geçtiğimiz yıl en fazla 4 TL iken bu yıl 7 TL'ye alıcı buluyor. Trilya zeytin ise en yüksek 10 en düşük 6 TL’ye satışı yapılıyor. Edremit zeytininde fiyat ise 3,50 TL’den 8 TL’ye değişiyor. Kargaburun zeytini de 3,50 TL’den satışı gerçekleşiyor" diye konuştu.

Adem Şahin