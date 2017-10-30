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Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadına başlanırken, yüksek verim ve zeytinyağındaki kalite üreticiyi sevindirdi. Fabrikalarda sıkılan ilk ürün zeytinlerden kaliteli zeytinyağı çıkarken, zamanında yapılan zeytin sineği mücadelesinin kaliteyi artırdığı kaydedildi.

Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi

30 Ekim 2017 19:14

Burhaniye'de, fabrikaların bahçeleri zeytinlerle dolmaya başlarken, zeytindeki verim ve kalite de üreticiyi sevindirdi. Son yağışların zeytinde kaliteyi artırdığını anlatan üreticilerden Hüseyin Nizam, ”Yöremizde yeşil zeytin alımına başlandı. Şu anda yeşil zeytin fiyatları iyi. Son yağışlar da zeytinde irileşmeyi sağladı. İlk sıkılan zeytinlerden 4-5 kilodan bir kilo yağ çıkarken, yağ asitleri de çok düşük. İnşallah, zeytinyağı fiyatları da iyi olursa yüzümüz gülecek” dedi. Zeytinci Necat Kaynak da son yağışların kaliteyi artırdığını söylerken, yağda kalitenin artmasında zamanında yapılan ilaçlamanın etkili olduğu söyledi. Burhaniye TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk’ de, “İki fabrikamızda da zeytin işlemeye başladık. Her geçen gün fabrika bahçeleri zeytinlerle dolmaya başladı. Şu anda çıkan zeytinyağları çok kaliteli. İnşallah, bereketli bir yıl olacak” dedi. 

Fatma Talay
 

Etiketler: zeytin

 

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