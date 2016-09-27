Buharkent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan, hisseli ya da hissesiz bir parseldeki tapu hisse alanı en az 5 dekar olan, dekarda en az 8 adet zeytin ağacı bulunan zeytin üreticilerine dekar başına 100 lira destek verileceğini açıkladı.

Buharkent İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan, hisseli ya da hissesiz bir parseldeki tapu hisse alanı en az 5 dekar olan, dekarda en az 8 adet zeytin ağacı bulunan zeytin üreticilerine dekar başına 100 lira destek verilecektir. Geleneksel zeytin yetiştiriciliği yapılan bahçelerde gençleştirme budaması ile verim ve kalitenin artırılması amacıyla zeytin yetiştiricilerinin bu desteklemeden yararlanabilmesi için 30 Eylül 2016 tarihi mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı il ve ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini ve yapılacak tespitlerde bahçelerinin uygun görülmesi halinde zeytin bahçelerinin en az 5'te bir’inde ihtiyaç duyulan ağaçlarda 15 Ekim 2016 ve 31 Mart 2017 tarihleri arasında gençleştirme budaması yapılması şartı ile destekleme yapılacaktır” denildi.

Beşer Çeken