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Zeytinin dalından sofralara yolculuğu başladı

Sofraların 'Kara Elmas'ı olarak adlandırılan zeytinin dalından sofralara olan yolculuğu başladı.

Zeytinin dalından sofralara yolculuğu başladı

26 Kasım 2016 11:34
Zeytinin dalından sofralara yolculuğu başladı - Tıkla İzle

Güney Marmara'nın kırsal mahalleleri olan Edincik, Hıdır, Bezirci, Şirinçavuş ve Musakça'daki zeytin üreticileri, mahsullerini toplayarak kooperatiflere veriyor. Zeytin toplamada erkek işçiler ağaçları silkerken, kadın işçiler ise zeytini yağlık ve yemelik olarak ayırıyor

Güney Marmara'da bulunan Bandırma, Gönen ve Erdek'te zeytin hasat mevsimi başladı. Zeytin bahçelerinde kimi zaman el yordamıyla ve sırıkla, kimi zaman da teknolojiden faydalanarak yapılan toplama işleminde erkek çalışanlar 90 TL günlük yevmiye, kadın çalışanlar da 50 TL yevmiye alıyor. Erkek işçiler genelde ağaçtaki zeytinleri silkme işlerinde çalışırlarken, kadın işçiler de zeytinleri yere yaydıkları ve çul adı verilen örtülerle toplayıp, önce kasalara yerleştiriyor, ardından da otomatik makinelerde büyüklüğüne göre yağlık ya da yemelik olarak ayırıyor. 

Edincik'te zeytin bahçesinde çalışan Yaşar Ali Mandacı Gönen'den her gün yevmiye ile Edincik'e çalışmaya geldiğini belirterek, "Gönen Reşadiye Mahallesinde oturuyorum. Oradan buraya her gün zeytine geliyorum. 20 gün oldu çalışmaya başlayalı. 10 gün daha sürer işimiz. Yevmiyeler 90 TL. Geçen sene 80 TL idi, kadınlar da 50 TL alıyor. Zor bir iş. Motorcu olarak arkada ağırlık olduğu için zorlanıyoruz" dedi.

"Bölgemizde rekolte geçen seneye göre güzel"
Marmarabirlik SS. 775 sayılı Edincik Zeytin Tarım ve Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Özçakır, aynı zamanda kendisinin de zeytin üreticisi olduğunu belirterek, "Bölgemizde rekolte geçen seneye göre bu yıl güzel. Geçen sene 4 bin ton zeytin almışken, bu yıl da 4 bin tona ulaştık ama daha zeytinimizin yüzde 60'ını topladık, yüzde 40'ı dalda. Hedefimiz bu yıl 6 bin ton civarında. İnşallah daha iyi daha kaliteli zeytin almaya devam edeceğiz" dedi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı ve Zeytin Üreticisi Süleyman Dönmez ise, "Bandırma ve çevresinde zeytin veriminin yüksekliği var fakat bu yıl erken bir popülasyon yapan zeytin sineği zararlısı ile karşı karşıya kaldık. Bölgemizde de ciddi zararlar yaptı. Edincik, Hıdır, Şirinçavuş ve Musakça ile Kapıdağ Yarımadası'ndaki üreticilerimize Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ile Mücadele Birliği birlikte havadan zeytin sineği ile mücadele yaptı. Böylece zeytin sineği popülasyonunu bir nebze olsun düşürdü. Ama bölgemizde hasar oluştu. Marmarabirlik, üreticisini koruyan bir kuruluş. Zaten bir kaç yıldır da iyi bir ivme gösteriyor. Marmarabirlik fiyatlarından biz Bandırma ve bölge üreticisi olarak memnunuz. Tabi biraz taneler ince, geçen seneki rakamları elde edemiyoruz ama Marmarabirlik Yöneticilerine de teşekkür ediyorum" dedi. 

İbrahim Aldemir


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