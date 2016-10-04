Gaziantep'te yeni sezonun ilk zeytinlerinin kilogram fiyatı el yakıyor. Geçen sene kilosu 2 TL’ye satılan zeytin, bu sene 4 TL’den satılıyor. Zeytin satıcıları fiyat artışını ise Ege Bölgesi'nde zeytin hasadının yapılmamasına bağlıyor.

Ege bölgesindeki zeytin mahsulünün 20 gün sonra toplanacağını belirten zeytin satıcısı Derviş Öğüt, zeytinin kendilerine Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinden geldiğini söyledi. Geçen seneye göre zeytin fiyatının arttığını vurgulayan zeytin satıcısı Derviş Öğüt, "Zeytin mevsimi yalnız bu sene kendi bölgemizde yoktur. Bu sene bölgemizde milyonda bir zeytin var. Bir yıl Ege’de, bir yıl Akdeniz'de ve bir yıl da Güneydoğu'da zeytin çok oluyor. Geçen yıl bizim burada mahsul yüksekti. Şimdi dışarıdan getiriyoruz. Şuan Hatay bölgesi olan Antakya ve İskenderun’la çalışıyoruz. Daha sonra Mersin ve Aydın'da hasat başlayacak. O yörelerin de güzel zeytinleri vardır. Biz zaten o bölgelerden buralara getirip satıyoruz. Zeytin hasadı Ege’de 20 gün sonra başlıyor. Fiyatı da geçen yıla göre 2 kat artış gösterdi. Geçen yıla baktığımızda, bu sene zeytinin fiyatı 4 TL’dir. Geçen yıl zeytin ilk çıktığında 2 liradan satışa sunuluyordu. Bu sene ise fiyat 2 kat daha artarak 4 TL oldu" diye konuştu.

Fiyat artışına rağmen satıcılar vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun