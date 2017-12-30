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Zeytinlikteki cinayette 1 kişi tutuklandı 2 kişi adli kontrol ile serbest kaldı

İznik’te 27 Aralık akşamı silahla vurularak hayatını kaybeden 25 yaşında ki Hüseyin Koç cinayetinde 1 kişi tutuklandı. 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zeytinlikteki cinayette 1 kişi tutuklandı 2 kişi adli kontrol ile serbest kaldı

30 Aralık 2017 02:19

Gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen S.U ile buluşmak üzere Belediye mezbaha yolu Karataş mevkiine gelen Hüseyin Koç, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya karıştıkları öğrenilen aynı aileden 6 kişi de saatler sonra Gemlik’te yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmışlardı. Aile fertleri, İznik ilçe emniyet müdürlüğünde 2 gün süren polis sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bu akşam mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan C.U (16) cinayetten tutuklandı. Baba Y.U ve ağabey O.U adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. C.U'nun cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. 

CEP TELEFONU MESAJI ELE VERDİ

İddiaya göre Hüseyin Koç, S.U ile 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. C.U, tesadüfen ablasının cep telefonun da mesajları gördü. Koç'a aynı telefondan ablası adına mesaj atarak Karataş mevkiindeki zeytinlikte buluşma teklif etti. Koç'ta buluşmayı kabul etti. Arkadaşı Eşref C'yi de yanına alarak buluşma noktasına gelen Koç, karşısında U, ailesini gördü. Tartışmanın büyümesi ile C.U belindeki tabancayı çekerek Koç'a bir el ateş etti. Göğsünün alt kısmına isabet eden kurşunla yere düşen genç adam ağır yaralandı. Hızını alamayan C.U, Eşref C'ye de bir el ateş etti. Ancak isabet ettiremedi. Daha sonra da bayıltıncaya kadar darp edildi. Hüseyin Koç, kaldırıldığı hastane de ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Halil Ataş

Etiketler: cinayet, zeytinlik

 

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