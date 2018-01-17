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Zeytinlikteki cinayette tutuklu sayısı üçe yükseldi

Bursa'nın İznik ilçesinde işlenen cinayetle alakalı tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Zeytinlikteki cinayette tutuklu sayısı üçe yükseldi

17 Ocak 2018 19:50

Olay 27 Aralık tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Koç, S.U. ile 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. C.U, tesadüfen ablasının cep telefonun da mesajları gördü. C.U, Koç’a aynı telefondan ablası adına mesaj atarak Karataş mevkiindeki zeytinlikte buluşma teklif etti. Koç da buluşmayı kabul etti. Arkadaşı Eşref C’yi de yanına alarak buluşma noktasına gelen Koç, karşısında U. ailesini gördü. Tartışmanın ardından C.U. silahla Koç'u vurarak öldürdü.

Cinayetten saatler sonra aynı aileden 6 kişi yakalandı. Suçunu itiraf eden C.U. tutuklanırken, baba Y.U. ve oğlu O.U. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İznik Cumhuriyet Savcılığı, geçtiğimiz gün Y.U. ve O.U'nun tutuksuz haline itiraz ederek, yakalama kararı çıkardı. Yakalanan baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece cinayetten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Ataş
 

 

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