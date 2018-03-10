Diğer
Kategoriler

Zeytinyağı hırsızlarını sosyal medya paylaşımları yakalattı

Aydın ve ilçelerinde 7 adresten 16 bin 500 liralık zeytinyağı çalan 1’i kadın 3 şüpheli, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafları sayesinde yakalandı.

Zeytinyağı hırsızlarını sosyal medya paylaşımları yakalattı

10 Mart 2018 16:34

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Timleri ile Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde 15 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen zeytinyağı hırsızlığı ve dolandırıcılık olayıyla ilgili yaptıkları soruşturmada 7 suç kaydı olan E.T, hırsızlıktan sabıkalı Ş.U. ve E.U. isimli kadının olaya karıştıklarını tespit etti. 

İzmir’den kiraladıkları araçla Aydın’ın Efeler, Çine, Yenipazar ve Nazilli ilçelerine bağlı mahallelerde 7 ayrı noktada piyasa değeri 16 bin 500 lira olan bin 100 litre zeytinyağı çaldıkları tespit edilen şüphelilerin, ayrıca İzmir, Manisa ve Muğla'da da birçok noktada hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızları sosyal medya paylaşımları yakalattı 

Şüphelilerin, sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları mağdurlara göstererek teşhis ettiren polis, E.T, Ş.U. ve E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler, kiralık araç üzerindeki canlı takip sisteminden takip edilerek dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan sorgulamaları yapılan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Mehmet Barlas
 

Etiketler: operasyon, zeytin yağı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç