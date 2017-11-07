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Zeytinyağı kalite bakımından 3 sınıfa ayrılıyor

Zeytinyağının kalitesine ve kimyasal yapılarına göre; natürel sızma, natürel birinci ve Riviera olarak üç ayrı sınıfa ayrıldığı belirtildi.

Zeytinyağı kalite bakımından 3 sınıfa ayrılıyor

07 Kasım 2017 09:45

Türkiye’nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit ilçesinde uzmanlar, vatandaşların farklı fiyatlarda zeytinyağını raflarda gördüğünü, bunun nedeninin de zeytinyağında 3 farklı sınıfın olmasından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Natürel sızma yağların çiğ olarak tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar, natürel birinci yağın asit değerleri nedeniyle yemeklik olarak tüketilmesini tavsiye ediyorlar. Riviera yağların ise yüksek asit değerine sahip zeytinyağlarının rafine edildikten sonra belli oranlarda natürel sızma zeytinyağları ile karıştırılması ile elde edildiğini ifade ediyorlar.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinyağımızın çeşitleri natürel sızma zeytinyağı 0.8’e kadar. Ama biz burada çeşitleri hem kimyasalda hem de duyusalda analiz yaparak belirliyoruz. Ama halkımızın bildiği daha çok asitlik derecesine göre bir sınıflandırma yapılıyor. 0.8’e kadar olanlar natürel sızma, 0.8 ile 2.0 arasında natürel birinci. İkinin üzerinde yemeklik sınıfından çıkıp rafinajlık sınıfa geçiyor. O rafinajlık sınıfında yağlarını rafine edildikten sonra içerisine yüzde 15 kadar natürel sızma zeytinyağı koyduktan sonra bunun adına da Riviera diyoruz. Halkımızın bildiği, tüketicilerin rafta gördüğü 3 tane farklı zeytinyağı sınıfına ait ürünümüz var. Natürel sızma, natürel birinci ve Riviera” dedi.

3 farklı zeytinyağı sınıfı arasında fiyat farklılıklarının olduğunu ifade eden Kıvrak “Eğer tüketicilerimiz yemeklerde ayrı, çiğden salatalara tüketecekleri, sabah aç karına içecekleri zeytinyağlarını ayrı tüketirler ise bu ekonomi anlamında kendilerine bir katkı sağlayacaktır. Yemeklik zeytinyağlarını ve natürel zeytinyağlarını bence ayırmalılar” dedi.
 

 

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