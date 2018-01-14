Zifiri karanlıkta Uludağ'ın zirvesine tırmandılar

Uludağ’ın zirvesinde eğitim gören dağcıların kar fırtınası ve poyrazın yanı sıra gece tırmanışları da ölüme meydan okudu. Yaptıkları kar mağarasında sabahlamayı düşünen Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri, farklı bir deneyim yaşamak için zirvenin yolunu tuttu. Göz gözü görmediği karla kaplı yamaçlarda kasklarındaki fenerlerle ilerleyen dağcılar, fırtına ve poyrazın oluşturduğu kütleleri de delip geçmek zorunda kaldı.

2 bin 543 metrelik zirveye zifiri karanlıkta ulaşan dağcılar, daha sonra ise sabahın ilk ışıklarıyla yaptıkları kar mağarasına geri döndü. Günün aydınlığında gece konaklamak için kar mağarası yaptıklarını ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Ani bir kararla gece karanlığında zirveye çıkmaya başladık. Gece tırmanışıyla farklı bir deneyim yaşadık. Yaptığımız bu tırmanışı da Sarıkamış şehitlerine armağan ettik” dedi.

Abdullah Çibir

