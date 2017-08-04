Zifte bulanan yavru köpekler 5 teneke zeytinyağı ile temizlendi

Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye köyü kanal yolu kenarında vatandaşlar 2 yavru köpeği zifte bulanmış olarak buldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden Zile Belediyesi zabıta ekipleri, 15 santimetre derinliğinde 4 metre uzunluğunda ziftle kaplı alana girmesi sonucu tüyleri ziftle kaplanan yavru köpekleri belediyenin Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Zabıta ekipleri, hayvanseverlerin yardımıyla 5 teneke zeytinyağı kullanarak yavru köpekleri ziftten arındırmayı başardı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, olayla ilgili açıklama yaparak, "Karayollarının yol yapım çalışmalarında kullandığı ziftten dolayı zifte iyice bulaşmış olan yavru köpekler hayvanseverler derneğinin bizi aramasıyla fark ettik. Olay yerinden alınarak rehabilitasyon merkezine getirilen yavru köpekleri 5 teneke sıvı yağ ile temizleyerek yıkadık ve doğal ortamına bıraktık" dedi.

Nurhan İçmez