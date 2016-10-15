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Zigana dağının yüksekleri beyaza büründü

Gümüşhane’nin yüksek kesimleri bugün akşam saatlerinde ani düşen hava sıcaklığına bağlı olarak gerçekleşen kar yağışı sonucu beyaza büründü.

Zigana dağının yüksekleri beyaza büründü

15 Ekim 2016 21:13

Özellikle Zigana Dağı zirvelerinde etkili olan yağışla birlikte dağın 2 bin metrenin üzerindeki kısımları beyaza bürünürken, hava sıcaklığı Zigana Dağı Gümüş Kayak Merkezi mevkiinde eksi 0,3 dereceye, 2 bin 227 metredeki Süleymaniye Kayak Merkezinde ise eksi 1,1 dereceye düştü.
Zigana köyü sınırları içerisindeki Limni Gölü Tabiat Parkı da yağıştan nasibini alırken, tesis işletmecisi Murat Eroğlu, aniden başlayan kar yağışının ardından Zigana dağının yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.

Hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatlerinde gerçekleşen yağışın aralıklı olarak devam ettiğini dile getiren Eroğlu, önümüzdeki birkaç gün daha geceleri kar yağışının olabileceğini kaydetti.
Gümüşhane’nin Karadeniz’e ulaşmasındaki son zirve olan Zigana Dağı'nda gerçekleşen kar yağışının ardından Torul ve Gümüşhane il merkezindeki hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. 

Recep Ergin
 


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