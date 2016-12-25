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Zigana’da Davos için ilk adım

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'nda 2 bin 50 metrede bulunan tesislerin tamamının giydirme yoluyla dış cephelerinin değiştirileceğini ve bölgenin turizm kasabası haline getirileceğini söyledi.

Ziganada Davos için ilk adım

25 Aralık 2016 10:38

Gümüşhane-Trabzon arasındaki eski karayolunun geçiş güzergahında bulunan ve dünyaca bilinen zirve noktasındaki işletme sahiplerini ziyaret ederek onlarla sohbet eden Vali Memiş, “Siz bu dağa sahip çıkıyorsunuz, biz de size sahip çıkacağız” diyerek beraberindeki kurum müdürlerine projenin hemen başlaması için talimat verdi.

Alanda onlarca yıldır dinlenme tesisi işleten vatandaşları dinleyen Vali Memiş, Gümüşhane kent merkezindeki 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yapımı devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmasının bir benzerinin de Zigana dağındaki tesislerde uygulanacağını söyledi.

"Mevcut binaların dış cepheleri yayla evleri konseptinde giydirilecek"
“Burada çok fazla bina yok. Bu bizim için en büyük avantaj" diyen Vali Memiş "Mevcut olan binaları da dış cephelerini bizim yayla evleri konseptinde ahşap veya taş giydirme yapacağız. Bir proje yapacağız hemen. Özel İdaremiz, Turizm Bakanlığı ve Spor Bakanlığımızla el ele verip hatta vatandaşlara da yük olmayacak şekilde yapacağız” dedi.

"Elektrik hatlarını 2017'de yer altına alacağız"
Buraya hizmet eden, bu dağa sahip çıkan vatandaşlara devlet olarak kendilerinin de sahip çıkacağını dile getiren Vali Memiş, “Bu dağa bu vatandaşlarımız sahip çıkıyor. Dolayısıyla biz de onlara sahip çıkarak destekleyeceğiz. Burası zaten turizm alanı. İmar planı var. Biz bunları hemen projelendirip ödeneğini de ayarlayıp burayı nefis bir turizm kasabası haline getireceğiz inşallah. Geldikçe, gördükçe bunlara değiniyoruz. Elektriği de 2017 programında var. İnşallah elektrik hattını yer altına alıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Recep Ergin

Etiketler: davos, zigana


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