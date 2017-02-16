Yaklaşık 4 yıl önce Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan Montaj Atölyesi'nde 20 yaş üzerindeki engelli bireyler iş sahibi oluyor. Üretmenin keyfine varan engelli vatandaşlar, aynı zamanda aile bütçelerine de destek oluyor. Servislerle geldikleri iş yerlerinde ise her şey düşünülmüş. Buzdolabı parçalarını birleştirerek el becerilerini geliştiren engelli vatandaşlar, aynı zamanda spor yaparak da zinde kalıyor. Engelli vatandaşlara bu süre zarfında psikologlar, iş güvenliği uzmanları ve spor öğretmenleri de eşlik ediyorlar. Öyle ki atölye ilk açıldığında günde 400 parça birleştirebilen engelliler, 2016 yılında bu sayıyı bin 200'e çıkararak, engel tanımadıklarını bir kez daha gösterdi.

"Yaptıkça el becerileri artıyor ve daha üretken olmaya başlıyorlar"

Engelli çalışanları belirli aralıklarla ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, projenin nasıl ilerlediğini anlattı. Çalıştıkça engelli bireylerin el becerilerinde de gelişme olduğunun altını çizen Başkan Ataç, "Burası Tepebaşı Belediyesi’nin açmış olduğu Montaj Atölyesidir. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlarımız, 20 yaşın üzerindeler. Peki Montaj Atölyesi nedir? Örneğin Organize Sanayi Bölgesinde buzdolabı fabrikasının üretiminde belki yüzlerce parça kullanılıyor. Bu parçalar birbirinden ayrı olarak üretiliyor ama bunların buzdolabı yapım esnasında birleşmesi gerekiyor. Bizim çocuklarımız, bu parçaların birleştirilmesinde görev alıyorlar. Bunlar farklı parçalar ve şu anda 11-12 tane parça üzerinde çalışıyorlar. Bu gerçekten bizim ve zihinsel engelli çocuklarımız için çok önemli. Bunları daha önce fabrika içerisinde ya da dışarıdaki başka kişilere yaptırıyorlardı. Ama bu bir sosyal proje olunca, isim vermekten çekinmeyeceğim Arçelik ve yan sanayileri, bu parçaları bize vermeye başladılar. Bizim burada 35 ila 40 civarında çocuğumuz çalışıyor. Burayı açalı 4 yıl oldu, çocuklarımız ilk başladıklarında 400 parça civarında yapabiliyorlardı. Ama şimdi bin 200 parçalara çıktı. Yani yaptıkça el becerileri artıyor ve daha üretken olmaya başlıyorlar" dedi.

"2016 yılında 1 milyon 400 parça montajı yapılmış"

Yapılan işlerin karşılığında engelli bireylerin ücret de aldığını hatırlatan Başkan Ataç, "Çalışmakla ilgili olarak hiçbir sıkıntıları yok hatta öğle yemeklerine bile ellerindeki işleri bitirmeden gitmek istemiyorlar. Burası uzak bir nokta olduğu için çocuklarımız servislerle evlerine gidip geliyorlar. Öğle yemeklerini burada yiyorlar. Hafta içini farklı uğraşlarla geçiriyorlar. Pazartesi ve Çarşamba günleri spor yapıyorlar. Cuma günleri model uçak çalışmaları var. Ayrıca BEBKA’dan hibe alıp yaptığımız bir binamız var. Binada el sanatları ve beceri kursları var. Oraya gidip cam ve ebru gibi sanat çalışmaları yapıyorlar. Bu açıdan biz de mutluyuz, Türkiye’de bir ilk proje ve bir ikincisi şu anda yok. Mesela son aldığım rakamlara göre 2016 yılında 1 milyon 400 parça montajı yapılmış. Bu çok ciddi bir rakam ve buradaki arkadaşlarımız bu sayının daha da artması için çalışıyorlar. Tabii çocuklarımız yaptıkları işlerden çok büyük olmasa da belirli aylıklar alıyorlar. Bu da, ailelerine ekonomik bir destek oluyor. Çocuğun buradaki meşguliyet tedavisi zaten parayla pulla ölçülemez. Çocuklarımızın çoğu geldiklerinde, dirseklerinde, dizlerinde, boyunlarında ve özellikle ellerinde sıkıntıları vardı. Çalışarak ve fizyoterapi tedavisi alarak açıldılar. Şimdi baktığımda vidaları o kadar rahat takıyorlar ki, demek ki çalıştıkça açılıyor" şeklinde konuştu.

"Şimdi üzülmüyorum çünkü bir şeyi yapabiliyorum"

Montaj Atölyesi çalışanlarından 24 yaşındaki Gülşah Temizyürek ise işe başlamadan önceki ve şimdiki durumunu kıyas etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Temizyürek, "Buraya başlamadan önce sürekli evdeydim. Televizyon ve bilgisayarla vakit geçiriyordum. Arkadaşım yoktu. Burası sayesinde bir sürü arkadaşım ve hocalarım oldu. Eskiden en basit bir şeyi bile taşırken yoruluyordum, ama şu an bir çok şeyi taşıyabiliyorum. Önceden bir bardak suyu bire getirirken düşürüp kırabiliyordum. Bu beni oldukça üzüyordu. Şimdi üzülmüyorum çünkü bir şeyi yapabiliyorum. Ahmet Başkana teşekkür ederim. Neden? Çünkü bize özgüveni gerçekten o öğretti. Ben eskiden gerçekten çok zor konuşuyordum. Ahmet Başkan sayesinde konuşmayı gerçekten öğrendim. Ahmet Başkan burayı açtığı için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak

